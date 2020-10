Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Scambio con Nainggolan

Alla riapertura del calciomercato invernale potrebbe tornare di moda un possibile affare di cui tanto si è chiacchierato nei mesi scorsi. Occhio a Dzeko

Torna al gol in Serie A Edin Dzeko che ieri sera in casa contro il Benevento è tornato protagonista assoluto con una doppietta e una buona prestazione complessiva che lo rilancia al centro del progetto offensivo di Fonseca. Nonostante incoraggianti segnali di ripresa aleggia però grande incertezza sul prossimo futuro dell’attaccante bosniaco. In questo senso secondo quanto riferisce l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, infatti, non è escluso che Dzeko possa lasciare la capitale già a gennaio per trasferirsi magari proprio all’Inter, club al quale è stato più volte accostato nel recente passato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, sorpresa Inter | Affare in Messico: i dettagli

Calciomercato Inter, scambio per Dzeko: riecco Nainggolan

L’ipotesi cessione di Edin Dzeko verrà presa in considerazione qualora la Roma e l’ex City non dovessero riuscire ad accordarsi per spalmare l’ingaggio su un ulteriore anno di contratto. In questo contesto si inserirebbe proprio l’Inter sempre a caccia di un centravanti di scorta di qualità ed esperienza che possa sia sostituire Lukaku che giocare insieme al belga.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ha detto sì | Ecco il primo acquisto di gennaio

A gennaio potrebbe dunque tornare in auge anche l’idea di scambio tra lo stesso Dzeko e Radja Nainggolan, ex Roma ai margini del progetto di Antonio Conte e da tempo in lista di sbarco. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi il successore del bosniaco potrebbe essere Milik in uscita dal Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, non rinnova | Colpo a zero in Serie A