Conte ha deciso: assalto ad Emerson Palmieri a gennaio

Conte ha deciso: assalto ad Emerson Palmieri a gennaio

Dalla Spagna ne sono certi: l’Inter partirà all’assalto deciso per Emerson del Chelsea. Anche dopo le recenti apparizioni con la nazionale, Antonio Conte si è convinto ad accelerare per averlo a gennaio e sopperire alle lacune di Perisic e alle possibii assenze di Young. Il giocatore ha già detto si all’Inter e l’affare potrebbe andare in porto per circa 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma