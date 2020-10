Calciomercato Inter, maxi offerta per Lukaku | Conte trema

Non solo Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona che punta gli occhi in casa Inter anche per Romelu Lukaku. Pronta l’offerta

L’Inter non ha convinto del tutto in questo inizio di stagione, in particolar modo per quanto riguarda la fase difensiva. Eccellenti invece i numeri dell’attacco dove su tutti spicca inevitabilmente Romelu Lukaku, capace di andare già 4 volte a segno in questa Serie A. Il bomber belga è tra le certezze di Antonio Conte che punta forte su di lui per il presente e il futuro della società nerazzurra la quale dovrà però guardarsi le spalle da eventuali assalti provenienti dall’estero. In Spagna oltre al Real Madrid, spunta anche il Barcellona. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, anche il Barcellona su Lukaku: pronta una super offerta

Il centravanti di Conte fa quindi inevitabilmente gola alle big d’Europa. Secondo il portale ‘Don Balon’, Victor Font, tra i candidati più credibili alla successione di Bartomeu al Barcellona, avrebbe messo nel mirino Romelu Lukaku per l’attacco. Il club spagnolo è alla ricerca di un centravanti di spessore in virtù dell’addio di Luis Suarez.

Ci sarebbero inoltre già stati dei contatti tra ,lo stesso Font e l’entourage dell’ex Manchester United, con il candidato alla presidenza blaugrana che offrirebbe sul piatto almeno 85 milioni di euro per il gigante interista. Resta comunque difficile che Suning se ne privi.

