Non solo Eriksen: anche Darmian può fare il suo debutto a sinistra

Non solo Eriksen: anche Darmian potrebbe fare il suo debutto stasera contro il Borussia Moenchengladbach. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Parma potrebbe essere più adatto di Perisic per partire dall’inizio, in maniera tale da non risultare troppo scoperti sulla sinistra. Nel terzetto difensivo dovrebbe continuare a giocare ancora Kolarov, con Bastoni che tornerà in panchina fino a quando non sarà completamente recuperato.

