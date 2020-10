Nuovi guai per Conte: si ferma Sensi, debutto Champions a rischio

Antonio Conte potrebbe dover rinunciare ad un centrocampista per la sfida di stasera contro il Borussia Moenchengladbach. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, Sensi è a rischio a causa di un problema accusato nell’allenamento di ieri. L’ex Sassuolo lamenta un fastidio alla coscia e le sue condizioni saranno valutate sino all’ultimo. Per il tecnico, nonostante l’abbondanza, ci sono problemi per quanto riguarda la linea mediana: Gagliardini è ancora positivo al Covid, Nainggolan sta rientrando al top ma non è in forma così come Brozovic, anch’egli non al massimo della condizione.

