Occasione Eriksen: convincere Conte in Champions o sarà addio

Potrebbe essere la serata giusta per Eriksen contro il Borussia Möchengladbach. All’esordio in Champions League, il trequartista sembra essere uno dei papabili candidati per poter giocare dall’inizio. Per lui sarebbe una chance dopo le polemiche relative alla nazionale e non solo: convincendo Conte potrebbe strappare la conferma, altrimenti rischia l’addio a gennaio con diversi top club europei interessati.

