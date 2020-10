Conte in bilico: altri 4 giocatori possono saltare

Non sono da escludere colpi di scena in casa Inter. Dopo questo inizio di stagione decisamente in salita, Antonio Conte e il suo staff potrebbe essere messi sotto esame insieme ad alcuni giocatori richiesti a gran voce dal tecnico. Difficile la separazione dal tecnico in corso d’opera, mentre qualche accorgimento a livello di giocatori potrebbe diventare obbligato. Kolarov e Vidal, ad esempio, sono già stati inseriti nell’occhio del ciclone della critica, così come Eriksen e Brozovic che continuano a palesare dei problemi non solo tattici ma anche caratteriali (i due non stanno nascondendo il proprio malumore).

