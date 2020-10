Calciomercato Inter, Sanchez preoccupa | Pronto un nuovo attaccante

Alexis Sanchez inizia a preoccupare l’Inter che si guarda intorno e pensa ad un nuovo attaccante per gennaio. Gervinho nel mirino

Messo da parte il pari contro il Borussia l’Inter torna alla carica in campionato facendo visita al Genoa. A Marassi non c’è Alexis Sanchez che deve valutare la propria situazione con alcuni esami strumentali. Il cileno è uscito malconcio dalla sfida di Champions e più in generale non ha offerto grandissimi segnali quando chiamato in causa. Per queste ragioni la dirigenza dell’Inter inizia a guardarsi intorno. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato, ‘allarme’ Sanchez: Inter di nuovo su Gervinho

Preoccupa dunque l’attuale condizione di Alexis Sanchez che continua a non dare garanzie sul lungo periodo dal punto di vista fisico. In virtù di questo a gennaio l’Inter tornerà sul mercato anche per un attaccante. Diversi i nomi accostati anche nei mesi scorsi tra i quali spicca sicuramente Arkadiusz Milik. Il polacco in rotta col Napoli appare però una pista complicata, motivo per cui la vera alternativa low cost potrebbe arrivare dal Parma.

L’Inter è pronta a tornare alla carica per Gervinho: si tratta di un affare che si può chiudere in prestito con diritto a giugno 2021 sui 3 milioni di euro.

