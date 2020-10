By

Young negativo ma non disponibile per il Genoa: emergenza per Conte

Conte recupera i pezzi ma persiste la situazione di emergenza. E’ notizia di poco fa la negatività di Young al Covid, dunque una notizia importante per l’Inter anche se non sarà disponibile per la sfida contro il Genoa. Secondo ‘Sky Sport’ potrà tornare a disposizione solo dalla prossima sfida di Champions contro lo Shakhtar, dove potrebbe subito prendere posto sulla sinistra.

