Inter, a tutta Champions League | Scopriamo lo Shakhtar Donetsk

Shakhtar-Inter: scopriamo l’avversario dei nerazzurri nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League

Dopo la vittoria ritrovata in campionato, 0-2 contro il Genoa, l’Inter è pronta ad affrontare un avversario senz’altro ostico: lo Shakhtar Donetsk. Allo ‘Stadio Olimpico’ di Kiev, in una trasferta davvero complicata, i nerazzurri cercheranno di portare a casa il primo successo europeo della stagione. Considerato il pari al debutto contro il Borussia Moenchengladbach, una vittoria sarebbe vitale per la squadra di Conte in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. Una sconfitta, invece, vorrebbe già dire un piede fuori dalla coppa…

Shakhtar Donetsk, punti deboli e punti di forza: ecco la squadra di mister Castro

I punti di forza: ciò sul quale gli uomini di Luis Castro possono contare è decisamente la fase offensiva, e il Real Madrid lo sa bene avendolo provato a proprie spese. Gli ucraini, squadra piena di talenti latini da non sottovalutare, possono fare male. Basti pensare a quello di Taison fino alla promessa tutta da confermare di Tete.

