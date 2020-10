DIRETTA Champions LIVE, Shakhtar Donetsk-Inter: la cronaca live in tempo reale

La seconda giornata di Champions League mette di fronte Shakhtar Donetsk e Inter allo stadio Olimpiyskiy. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter affronta lo Shakhtar Donetsk a Kiev nell’anticipo della seconda giornata del gruppo B di Champions League. Da un lato i nerazzurri di Conte, dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Borussia Monchengladbach, non possono permettersi di non fare risultato per non compromettere in modo irreversibile il cammino europeo. Dall’altro gli ucraini di Castro, che vogliono vendicare il 5-0 in semifinale di Europa League di qualche mese fa, vanno a caccia di un altro successo dopo quello sul Real Madrid per restare in testa al girone a punteggio pieno. Interlive.it vi offre la sfida dell’Olimpiyskiy in tempo reale.