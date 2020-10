Milan Skriniar il prossimo gennaio potrebbe tornare ad essere un uomo mercato in Premier League. Pronto lo scambio

Dopo una lunga estate in attesa di nuova dimora, Milan Skriniar alla fine è rimasto all’Inter trovando anche spazio nelle prime giornate di campionato prima di contrarre il Covid-19. Previsto per oggi il suo rientro a Milano e un nuovo tampone, il difensore polacco potrebbe però tornare in auge in ottica mercato a gennaio con la Premier League sempre alla finestra. Nello specifico si potrebbe riaprire la pista che porta al Tottenham di Josè Mourinho, di cui si era già parlato nei mesi scorsi. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar per Ndombele: scambio col Tottenham

Torna dunque di moda il nome di Skriniar per gli ‘Spurs’, come sottolineato dal portale spagnolo ‘Don Balon’. Nello specifico le modalità di pagamento per lo slovacco potrebbero prevedere uno scambio tra il difensore dell’Inter e il centrocampista Tanguy Ndombele, scambio che ha già avuto l’ok di Conte nella scorsa estate.

Il mediano francese non si è infatti integrato al meglio in Premier League alla corte di Mourinho, nonostante l’importante esborso per portarlo in Inghilterra. Era una richiesta espressa di Mauricio Pochettino ma con il portoghese non sta rendendo come da aspettative offrendo prestazioni lontane da quelle col Lione. In questo contesto potrebbe essere inserito in uno scambio con l’Inter per Skriniar.

