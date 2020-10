Calciomercato Inter, beffa dalla Juve | Scambio col Barcellona

Beffa in arrivo per l’Inter che rischia di perdere Junior Firpo, spesso accostato ai nerazzurri. Sullo spagnolo pronta la Juventus

Junior Firpo sta facendo fatica a trovare spazio nel nuovo Barcellona di Ronald Koeman. Il laterale naturalizzato spagnolo è reduce da un’annata complicata dal punto di vista del rendimento e già in estate era stato accostato anche all’Inter in uscita dal club blaugrana che sembra non vederlo assolutamente centrale nel progetto del futuro. Firpo è stato infatti più volte vicino ad una possibile cessione dal Barça che anche con Koeman continua a puntare sull’esperto Jordi Alba. L’Inter potrebbe anche farci nuovamente un pensierino il prossimo gennaio dopo gli accostamenti dei mesi scorsi ma c’è un ostacolo importante. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, beffa dalla Juve: scambio per Firpo

Il futuro di Firpo potrebbe dunque essere in Italia ma non c’è solo l’Inter su di lui. Secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ l’esterno mancino potrebbe rientrare nell’ambito di un affare con la Juventus. In casa bianconera c’è infatti da risolvere il destino di Federico Bernardeschi, ancora una volta molto deludente anche contro il Verona. Il laterale italiano ha sprecato l’ennesima occasione e potrebbe concretamente partire a gennaio.

Occhio proprio al Barcellona col quale il ragazzo trovò un’intesa di massima nella passata stagione. Si tratterebbe di un calciatore che potrebbe far comodo ai blaugrana che potrebbero dunque imbastire uno scambio proprio con Junior Firpo. Beffa possibile per l’Inter.

