DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Parma: segui la cronaca in tempo reale

La sesta giornata di Serie A mette di fronte Inter e Parma allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita il Parma in una gara valida come secondo anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono dare seguito al successo sul Genoa pur senza Lukaku per agganciare almeno momentaneamente il Milan in testa alla classifica, dall’altra i gialloblu di Liverani hanno bisogno di un risultato positivo per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.