Marchisio: “In quest’Italia Barella ha già scavallato nelle gerarchie tutti gli altri”

Inter, l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha elogiato il suo ‘collega’ di reparto Nicolò Barella. L’ex calciatore ha dichiarato che l’interista è al primo posto nel suo ruolo come titolare nella nostra Nazionale e giocatore imprescindibile per Mancini

INTER MARCHISIO SU BARELLA/ L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore ha voluto subito elogiare il suo ‘collega’ di reparto Nicolò Barella. Queste le sue dichiarazioni: “Se dovessi scegliere un giocatore in quest’Italia fra tutti sceglierei Barella, che ha già scavallato nelle gerarchie tutti gli altri. È un grande giocatore e un bravo ragazzo, sta facendo benissimo fin qui nella sua avventura all’Inter e con la maglia azzurra. Con Mancini la Nazionale ha iniziato un ottimo percorso derivante dall’ottimo feeling fra il mister e il gruppo. Chiunque viene chiamato a giocare fa bene, c’è abbondanza in ogni posizione del campo che, paradossalmente, quasi diventa un problema per l’allenatore al momento della scelta”.

Naturalmente non poteva mancare la domanda sulle squadre favorite per lo scudetto e l’ex bianconero, non poteva esimersi dal mettere la Juventus favorita e infatti ha detto: “Fra Inter e Juventus, che a mio modo di vedere restano le favorite, scelgo i bianconeri: con la rosa al completo li reputo superiori a tutti, solo la mediana deve essere sistemata. La Serie A è una gara a tappe: fino a Natale bisogna sbagliare il meno possibile, chi ci riuscirà avrà un vantaggio importante nel 2021″.