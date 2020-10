Mirabelli: “La Juventus è in difficoltà e Inter, Milan, Napoli o Atalanta, possono approfittarne”

Inter, l’ex dirigente Massimiliano Mirabelli ha voluto dare il suo parere sulla lotta scudetto e ha voluto elogiare il Milan. Il manager ha dichiarato che le due squadre milanesi il Napoli e l’atalanta potrebbero approfittare del fatto che i bianconeri siano in difficoltà

INTER MIRABELLI DICHIARAZIONI/ In questo inizio di campionato la Juventus allenata da questa stagione da Andrea Pirlo, non sta dominando come negli scorsi anni il campionato e in questo momento è solo al sesto posto a pari merito con la Sampdoria a 9 punti e a quattro punti dal Milan capolista. L’ex dirigente delle due squadre milanesi Massimiliano Mirabelli, ha voluto parlare di questa situazione in un’intervista ai microfoni di Minutidirecupero.it. Queste le sue dichiarazioni: “Scudetto? Quest’anno tutto è possibile. La Juventus è in difficoltà e chi le sta dietro, Inter, Milan, Napoli o Atalanta, può approfittarne. Chi sarà la più brava potrà trionfare. Il Milan non deve precludersi nulla”.

L’ex amministratore delegato, ha anche voluto esaltare la situazione della squadra di Pioli e ha detto: “Il Milan è una squadra di valore e si sta togliendo tante soddisfazioni. Aveva concluso alla grande lo scorso campionato e ora si sta confermando ad alti livelli”.