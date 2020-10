Pericolo Laporta per Lautaro Martinez: nuovo assalto a giugno

Pericolo Laporta per Lautaro Martinez: nuovo assalto a giugno

L’Inter continua a lavorare per blindare Lautaro Martinez. L’argentino guiderà l’attacco dei nerazzurri contro il Parma nella partita delle 18 di stasera. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo è ormai pronto e servirà a respingere gli assalti delle big, Barcellona in primis; secondo ‘Don Balon‘, Joan Laporta ha intenzione di riproporre la candidatura del giocatore per comporre con Messi una coppia di spessore. Insieme a lui potrebbero arrivare altri big ma il nome di Lautaro diventa prioritario a causa della volontà di Messi di volerlo con sé anche nel club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma