Calciomercato Inter, Kante in Serie A | Beffa e super scambio

Il sogno estivo dell’Inter rispondeva al nome di N’Golo Kante che potrebbe addirittura finire alla Juventus. Ipotesi di scambio

N’Golo Kante ha rappresentato il sogno di mercato di Antonio Conte per tutto il mercato estivo salvo alla fine restare ancora al Chelsea. Un’operazione complicata da mandare in porto vista la volontà dei ‘Blues’ di non cedere il francese unita agli alti costi economici dell’affare che hanno rinviato ancora una volta il ricongiungimento tra l’allenatore salentino e il mediano della Francia. Eppure N’Golo Kante potrebbe comunque in un altro modo approdare in Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, beffa dalla Juve: scambio per Kante

Sogno dell’Inter ma ora anche della Juventus. Secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, non è un mistero che i bianconeri siano vigili sulla situazione legata al mediano transalpino che farebbe comodissimo alla società piemontese. Kante sembra essere in rotta con il Chelsea o comunque non essere più indispensabile per Lampard.

In questo contesto vorrebbero inserirsi i bianconeri con Paratici pronto a mettere sul piatto uno scambio con il giovane centrale turco, Demiral, reduce da una prova da dimenticare in Champions contro il Barcellona. La Juventus avanzerebbe una proposta che comprenderebbe il difensore ex Sassuolo oltre ad un conguaglio da 10/15 milioni di euro. Va valutata però la situazione del club inglese.

