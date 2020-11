Calciomercato Inter, novità in difesa | Marotta gioca la carta Nainggolan

Sebastian Walukiewicz sarebbe finito anche nel mirino dell’Inter, sempre a caccia di nuovi difensori. Marotta avrebbe già pronta la carta giusta per il Cagliari

L’abbondanza a centrocampo in casa Inter potrebbe anche portare la società milanese ad operare qualche cessione nella prossima finestra di mercato a gennaio. Nel mirino di Marotta e soci c’è sicuramente Radja Nainggolan, rientrato dal prestito a Cagliari e di fatto poco impiegato da Conte in questa sua seconda avventura interista che potrebbe presto incontrare la fine. Nelle battute conclusive della finestra estiva infatti il belga è stato vicino ad un ritorno in Sardegna però mai concretizzato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Walukiewicz nel mirino: carta Nainggolan

Lo stesso Nainggolan potrebbe rivelarsi una carta importante per arrivare ad un nuovo obiettivo nerazzurro. Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercatonews.com’ Sebastian Walukiewicz sarebbe finito negli ultimi giorni nel mirino delle big d’Europa, tra cui anche la stessa Inter.

Il giovane centrale polacco arrivato a Cagliari per circa 4 milioni di euro potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per Conte con Marotta che potrebbe sfruttare la carta Nainggolan, pupillo di Giulini, in un’eventuale affare con la società sarda.

