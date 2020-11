Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | L’entourage ‘tuona’!

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’entourage di Lautaro Martinez sulla questione rinnovo

Lautaro Martinez è indubbiamente uno dei giocatori più importanti dell’Inter di Antonio Conte. In questa stagione era partito benissimo segnando e convincendo, ma nelle ultime uscite ha faticato ad imporsi in fase realizzativa. In più, per il numero 10 argentino, il futuro rimane davvero incerto. Il rinnovo non è ancora arrivato per il classe ’97, sui cui ci sono sempre diversi top club quali Barcellona (in pole), Real Madrid e Manchester City. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Champions, UFFFICIALE: positivo al Covid-19 | Salta Real Madrid-Inter

Calciomercato Inter, agenti Lautaro: “E’ una grande bugia”

A proposito del prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2023, i suoi agenti Rolando Zarate e Alberto Yaque hanno smentito le voci che parlano di trattativa in corso con tanto di firma in arrivo a breve: “La questione economica è una grande bugia. Non c’è alcuna trattativa, al momento non c’è nulla – le loro parole ai microfoni di ‘TNT Sports’ – L’Inter non ci ha fatto alcuna offerta e Lautaro non ha chiesto più soldi. Se ne parla per altre questioni, evidentemente ci sono altri interessi che spingono nuovamente questo tema. Lautaro sta bene, sa che deve pensare al campo e non dare importanza a tutto ciò che si dice”.