Verso Real Madrid-Inter, una buona e una cattiva notizia per Conte

Le ultime news Inter tra Sanchez e Lukaku a due giorni dal big match col Real Madrid valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions

In casa Inter è già alle spalle il deludente pareggio casalingo col Parma. La concentrazione è infatti totale sulla super sfida col Real Madrid in programma mercoledì sera all’Alfredo Di Stefano e valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions. Ai nerazzurri occorrerà quantomeno un punto per evitare di veder ulteriormente abbassarsi le percentuali di qualificazione agli ottavi di finale. Contro la squadra di Zidane, tuttavia, Antonio Conte dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, il suo calciatore più importante.

Real Madrid-Inter, Conte senza Lukaku ma ritrova Sanchez

Lukaku è ancora alle prese con il risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra che già gli ha fatto saltare la sfida di sabato coi ducali. Non a caso è ssente alla rifinitura appena cominciata in quel di Appiano Gentile. Il classe ’93 non dovrebbe nemmeno partire con la squadra alla volta della Capitale spagnola. Presente invece alla rifinitura Alexis Sanchez: il cileno ha quasi del tutto smaltito il problema muscolare, si sta allenando con tutto il gruppo – che vede incluso Skriniar, da un paio di giorni non più positivo al Covid-19 – e dunque a meno di sorprese sarà a disposizione per la partita. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

