Rinnovo Lautaro, continui contatti: la situazione

In gol ieri contro il Real Madrid, Lautaro Martinez continua ad essere il nome più importante dell’Inter in ottica uscite. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, nonostante le voci di mercato, il matrimonio andrà avanti sino al 2025 a circa 5 milioni a stagione, accordo di massima già strappato da tempo. I contatti sono continui e un nuovo incontro dovrebbe essere fissato per fine mese per risolvere gli ultimi dettagli prima della firma.

