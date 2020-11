Bookmaker: nel girone B spagnoli e tedeschi sono favoriti per la qualificazione agli ottavi

Inter, qualificazione agli ottavi di Champions League sempre più a rischio e gli stessi bookmakers stanno preferendo la formazione tedesca e naturalmente quella spagnola alla formazione di Antonio Conte

INTER QUALIFICAZIONI CHAMPIONS/ La sconfitta dell’Inter contro il Real Madrid ha fatto completamente cambiare opinione agli scommettitori. Dopo i due pareggi e la sconfitta maturata martedì a Madrid, per la squadra di Antonio Conte diventa dura e anche i bookmakers stanno puntando decisamente su spagnoli e tedeschi, per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Queste le nuove quote stilate dall’agenzia di scommesse Snai: per quanto riguarda la qualificazione al Girone B il Real torna ad essere favorito visto che la quota è scesa a 1,25, alle sue spalle i sorprendenti tedeschi del Borussia M’Gladbach, arrivano dalla quarta fascia, dati a 1,53, mentre la qualificazione agli ottavi della squadra meneghina è data a 2. Per quanto riguarda il primo posto nel girone che, viste le possibili squadre che si andrebbero ad affrontare da secondi classificati diventa importante, gli spagnoli sono sempre favoriti e dati a 1,85, i tedeschi a 3,50, mentre la formazione italiana è data addirittura a 5. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

In ogni caso qualora la compagine di Antonio Conte dovesse vincere le prossime tre sfide, sarebbe quasi sicuramente prima con 11 punti e raggiungibile solo dalla formazione tedesca.