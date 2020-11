Skriniar verso l’addio: derby Tottenham-Liverpool a gennaio

Skriniar continua a rimanere in bilico per gennaio. Secondo ESPN, il Tottenham e il Liverpool sono pronte a fare un’offerta per prenderlo a gennaio. Mourinho e Klopp sono pronti a sfidarsi e l’Inter spera in un’asta per ricavarci il più possibile. Lo slovacco sta per tornare a disposizione dopo essere guarito dal covid e le buone prestazioni potrebbero incentivare offerte importanti. Attenzione soprattutto al Liverpool che deve sostituire Van Dijk, infortunatosi gravemente al ginocchio.

