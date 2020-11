Conte: “Stiamo lavorando con Sensi per dargli continuità ma non sta dando risultati”

Inter, il tecnico Antonio Conte ha voluto dare il suo parere sulla situazione di Stefano Sensi ormai un giocatore perennemente indisponibile. L’allenatore non ha nascosto la sua insofferenza verso questi infortuni continui del suo centrocampista

INTER CONTE SU SENSI/ Durante la conferenza stampa, in vista della sfida di domani alle ore 15 allo Gewiss stadium di Bergamo contro l’Atalanta, il tecnico dell’Inter ha dato anche un parere sulle condizioni fisiche di Stefano Sensi. Queste le sue prime dichiarazioni in merito: “Per Sensi bisogna parlare con i medici e l’area riabilitativa. Per il resto da un po’ stiamo lavorando col giocatore per cercare di fargli trovare continuità ma non sta dando risultati. Il giocatore è quasi sempre indisponibile“. Antonio Conte è sempre più preoccupato della situazione e di dover rinunciare ad una pedina importante per il centrocampo nerazzurro, che all’inizio della scorsa stagione dimostrò appieno tutto il suo valore, ma che poi è stato schierato solo altre 5 volte e che dal 26 gennaio di quest’anno è perennemente fermo ai box, tenendo conto anche dello stop dovuto alla pandemia.

Il centrocampista sarebbe dovuto tornare a disposizione dopo la sosta per la Nazionale e per le partite contro il Torino in campionato e contro il Real Madrid in Champions League, ma forse i tempi si allungheranno ancora e l’insofferenza per questa situazione da parte dell’allenatore dell’Inter continua ad aumentare.