DIRETTA Serie A LIVE, Atalanta-Inter: la cronaca in tempo reale

La settima giornata di Serie A mette di fronte Atalanta e Inter al Gewiss Stadium. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Genoa nel derby lombardo tutto nerazzurro valido per la settima giornata di Serie A. Da una parte i meneghini di Conte vogliono tornare a vincere dopo aver ottenuto due pareggi e una sconfitta tra campionato e Champions League per vivere in serenità la sosta per le Nazionali. Dall’altra i bergamaschi di Gasperini hanno bisogno di rialzare la testa dopo il roboante 0-5 subito contro il Liverpool e vendicare il ko della passata stagione. Interlive.it vi offre la sfida del Gewiss Stadium in tempo reale.