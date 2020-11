Atalanta-Inter, Conte tuona: “Togliete il vino dal tavolo!”

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo Atalanta-Inter andata in scena al ‘Gewiss Stadium’ e valevole per la settima giornata del campionato di Serie A

Antonio Conte ha parlato a ‘Sky Sport’ dopo l’amaro pareggio con l’Atalanta: “Non mi aspettavo alcuna reazione dopo Madrid, dove siamo mancati solo a livello di risultato. Oggi abbiamo fatto lo stesso bene contro l’Atalanta che è una squadra forte e difficile da affrontare, ci sta mancando un po’ il killer instinct per portare a casa quelle partite che potremmo vincere. Se manca il furore agonistico alla squadra e a me? A chi lo dice dico di togliersi il vino dal tavolo… Dall’Inter ci si aspetta tanto ora grazie al lavoro che è stato fatto in questo anno. Dobbiamo essere bravi a gestire certe situazioni, dopo il gol preso c’è stato un attimo di sbandamento. In certe occasioni bisogna fare di necessità virtù, facendo anche cose diverse da quelle preparate”, ha concluso Conte

Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sogno Messi | Bomba clamorosa dalla Spagna

Calciomercato Inter, conferme su Milik | Scambio a sorpresa