È già in fermento il futuro della guida tecnica dell’Inter che potrebbe non essere affidata ancora ad Antonio Conte. Occhio a Pochettino e alla posizione di Marotta

Aleggiano sempre più nubi sul futuro di Antonio Conte reduce da un’altra prestazione sottotono nella sfida pareggiata ieri per 1-1 sul campo dell’Atalanta. L’Inter 2.0 dell’ex tecnico juventino proprio non decolla sia dal punto di vista del gioco che da quello dei risultati arrivati fin qui col contagocce. In questo senso Suning e soci iniziano già a dare uno sguardo al futuro passando al vaglio eventuali pretendenti alla panchina nerazzurra. Oltre al solito Allegri torna di moda l’affascinante pista estera che porterebbe a Mauricio Pochettino. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Pochettino affascina Suning: Marotta rischio dimissioni

Stando a quanto rivelato dal portale spagnolo ‘Todofichajes’ il futuro di Mauricio Pochettino non sarà al Manchester United, con il manager argentino che avrebbe altre piste possibili da seguire tra cui proprio l’Inter. Per l’eventuale dopo Conte, Suning preferirebbe proprio l’ex Tottenham anche a Massimiliano Allegri.

Con una mossa del genere si rischia la rottura con Beppe Marotta, con l’ad nerazzurro che potrebbe persino ‘minacciare’ le dimissioni.

