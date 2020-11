Leonardo: ”Icardi non voluto da Tuchel? Abbiamo fatto un affare”

Leonardo: "Icardi non voluto da Tuchel? Abbiamo fatto un affare"

In risposta ai tifosi del Psg, Leonardo ha parlato dell’acquisto di Mauro Icardi: ”Non rientra nei piani di Tuchel? Non è così, abbiamo fatto un affare spendendo solo 50 milioni per un giocatore come lui. Siamo riusciti ad abbassare il prezzo e stiamo parlando di un bomber che avrà dei numeri importanti con questa maglia nei prossimi anni. Si è rivelato molto importante nella scorsa stagione, lo sarà ancora” ha concluso.

