Calciomercato Inter, agente sbotta: “Mi sono rotto le palle!”

Annuncio ufficiale in ottica calciomercato Inter. Il procuratore di D’Ambrosio fa il punto sul futuro del difensore di Conte.

Ogni anno, primo dell’inizio della stagione, sui giornali il suo nome non figura nell’undici titolare dell’Inter. Eppure da quando è sbarcato a Milano nel gennaio del 2014, Danilo D’Ambrosio è sempre riuscito a ritagliarsi un posto importante in nerazzurro con tutti gli allenatori che si sono succeduti e tutti i moduli che sono cambiati. Il 32enne difensore campano piace per la sua duttilità: nel suo 3-5-2, infatti, Conte lo ha schierato sia come centrale di destra che come esterno su entrambe le fasce. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma la dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a non lasciarselo sfuggire a costo zero nella prossima sessione di calciomercato.

Inter, agente D’Ambrosio: “Stiamo parlando di rinnovo. Soffre due volte”

Del suo futuro ha parlato il agente, che non ha gradito certe domande: “Anno della consacrazione di D’Ambrosio? Mi sono rotto le palle tutti gli anni di sentirmi dire che per Danilo è la stagione della consacrazione – risponde Vincenzo Pisacane ai microfoni di ‘tmw’ – Ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante e tutti gli anni riesce a ritagliarsi il suo spazio. Ha la maglia dell’Inter tatuata addosso e quando perde, perde due volte: da giocatore e da tifoso. Per lui l’Inter è speciale, ce l’ha dentro! Del rinnovo del contratto ne stiamo parlando. Penso che tra poco arriverà il prolungamento per un’altra stagione”.

Infine Pisacane dice la sua sull’avvio di stagione dell’Inter al di sotto delle aspettative: “La squadra è forte ed ha un grande allenatore. I nerazzurri hanno risentito un po’ del coronavirus, ma c’è tempo per fare un grande campionato”.

