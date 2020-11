Calciomercato, in Serie A ma niente Inter | No clamoroso

Nel mirino dell’Inter c’è ancora un vice Lukaku di fisico ed esperienza. Tra i papabili il solito Giroud che gradisce però altre destinazioni

Sin dal suo insediamento sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte ha richiesto un attaccante di scorta con la giusta esperienza ed in grado di far rifiatare il titolare, Romelu Lukaku. Lo scorso anno si adattò Sanchez, mentre in questa stagione è tornato Pinamonti, sul quale però il tecnico salentino non sembra puntare più di tanto. Ecco quindi che potrebbe tornare di moda un vecchio pallino: Olivier Giroud. Dopo un lungo tira e molla il francese ha prolungato per un altro anno il suo contratto con il Chelsea che scadrà così nel giugno 2021. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena | Rottura totale con Raiola

Calciomercato Inter, Giroud in Italia ma rifiuta i nerazzurri

Giroud è estremamente chiuso ai ‘Blues’ dai vari Abraham e Werner e a gennaio potrebbe già cambiare aria prima della scadenza. Ciononostante non sarebbe l’Inter la sua destinazione più gradita. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il centravanti della Nazionale francese ascolterà nuovamente proposte dalla Serie A tra le qualie quelle di Lazio e Fiorentina, attualmente in prima fila per rinforzare il reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Prezzo e destinazione shock

Tanta quindi la concorrenza per Giroud che gradirebbe nel caso altre destinazioni rispetto a quella interista.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Conte-Inter separati in casa: Marotta e la decisione già presa