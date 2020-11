Calciomercato, cambia agente e viene all’Inter | I dettagli

Non tramonta l’ipotesi Inter per Edin Dzeko con i nerazzurri che sarebbero pronti a tornare alla carica già a gennaio per l’attaccante della Roma.

Aria di cambiamento a Roma intorno al nome di Edin Dzeko, attaccante bosniaco spesso accostato all’Inter di Conte. I nerazzurri infatti hanno provato a portarlo a Milano nell’estate 2019 salvo poi doversi arrendere al rinnovo di contratto del calciatore con la stessa società giallorossa. Le cose però potrebbero presto cambiare con il destino di Dzeko in totale fermento, come sottolineato anche da Austini de ‘Il Tempo’ nell’intervento a ‘Teleradiostereo’: “Io ho l’impressione che Dzeko non chiuda la carriera a Roma, sta pensando sempre più insistentemente al suo futuro“.Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Dzeko potrebbe partire: ritorno di fiamma

Ad insospettire è in particolar modo il cambio di agente di Dzeko tra le mani di Lucci, lo stesso a cui è passato Kolarov e segue De Rossi. Scelta forte lasciando Martina, reo di non essere riuscito a fargli cambiare maglia. In questo senso Austini evidenzia: “Dzeko crede di poter meritare una dimensione più grande di quella della Roma attuale”.

Proprio il cambio di procuratore del bosniaco potrebbe dunque rappresentare un assist per l’Inter di Conte, sempre desideroso di avere a sua disposizione un altro centravanti, col bosniaco da tempo in cima al suo gradimento. I nerazzurri possono offrire scambio, magari con Vecino anche lui seguito dall’agente Lucci e valutato sui 12 milioni così come l’attaccante. Dzeko potrebbe essere un acquisto anche in ottica Allegri in quanto profilo gradito pure all’ex Juventus.

