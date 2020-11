Nazionali, irritazione Inter | Scaloni manda in campo Lautaro

L’Inter è irritata ancora a causa delle nazionali. Questa volta al centro della vicenda c’è un volto noto: Lautaro Martinez



Ben 16 giocatori dell’Inter parteciperanno alla sosta delle nazionali di novembre e questo era già bastato per infastidire i nerazzurri, ma adesso un altro fatto ha irritato Zhang e soci: il protagonista della vicenda è Lautaro Martinez.

Argentina-Paraguay avrà, quasi certamente, tra i protagonisti Lautaro Martinez. Il centravanti sudamericano aveva accusato un fastidio muscolare prima del match contro l’Atalanta, partita che il ‘Toro’ ha giocato per più di un’ora. L’ad Beppe Marotta dopo il confronto fra le due compagini nerazzurre criticò pubblicamente questo eccesso di impegni. Ma Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, non sembra avere dubbi sulla formazione da far scendere in campo.

