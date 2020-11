Brozovic: il centrocampista rientrerà questa sera a Milano con aereo sanitario

Inter, il centrocampista Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19 e rientrerà quindi questa sera in Italia con un aereo sanitario. Il calciatore quindi non resterà in Svezia a fare la quarantena

INTER BROZOVIC POSITIVO/ Il Covid-19 continua a mietere ‘vittime’ in casa nerazzurra. Dopo Gagliardini, in attesa di conferma per questa sera, anche Marcelo Brozovic è risultato positivo al virus dopo i test effettuati dopo l’incontro tra Croazia e Turchia. Ormai la lista dei giocatori della squadra meneghina che hanno dovuto fermarsi a causa del Covid-19, fortunatamente senza grosse conseguenze a parte il fatto di dover saltare qualche partita, cominciano a essere anche troppi. Il primo fu Bastoni con l’Under 21 che è stato anche il primo a tornare disponibile. Poi iniziò il contagio che colpì Nainggolan, Young, Skriniar, Gagliardini, Radu e Padelli che è tuttora positivo. Senza dimenticare anche il falso positivo Hakimi, che fu costretto a saltare la partita di Champions League contro il Borussia M’Gladbach. Tutte assenze pesanti che hanno sicuramente messo in difficoltà il tecnico Antonio Conte e che forse spiegano e giustificano in tutto o in gran parte questo inizio di stagione non estremamente buono.

In ogni caso il centrocampista croato rientrerà a Milano in serata dalla Svezia con un aereo sanitario, un mezzo specializzato simile a quello utilizzato da Cristiano Ronaldo per tornare a Torino dal Portogallo dopo essere risultato positivo con la sua nazionale. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport.