Barella: il centrocampista titolare in nazionale contro la Polonia affiancato da Jorginho e Locatelli

Inter, anche questa sera Nicolò Barella partirà dal primo minuto con la nazionale italiana nella sfida valida per la quinta giornata di Uefa Nations League contro la Polonia. In caso di vittoria gli azzurri agguanterebbero il primo posto nel girone con vista sulle Final-Four

INTER BARELLA TITOLARE IN NAZIONALE/ Dopo la quasi certa vittoria dell’Olanda contro la Bosnia-Erzegovina la classifica del Gruppo 1 della Lega A di Uefa Nations League vede proprio la squadra dei Paesi Bassi al primo posto con 8 punti davanti alla Polonia con 7 e l’Italia con 6. La partita di questa sera tra la nostra Nazionale e quella di Lewandowski diventa decisiva ai fini della vittoria finale del girone. In caso di successo la squadra di Roberto Mancini balzerebbe al comando con 9 punti e mercoledì prossimo contro gli ex jugoslavi già retrocessi, i tre punti non dovrebbero sfuggire ai nostri ragazzi. Questa sera il tecnico italiano si affiderà ad un centrocampo abbastanza inedito con Barella Jorginho e Locatelli.

Per quanto riguarda la difesa, ballottaggio Acerbi-Bastoni per una maglia da titolare, anche se l’esperto difensore della Lazio dovrebbe spuntarla e andare ad affiancare Bonucci. Florenzi ed Emerson saranno i due esterni, mentre in attacco Bernardeschi e Insigne cercheranno di regalare qualche assist a Belotti, che a sua volta proverà a non far rimpiangere Immobile, ancora bloccato dal Covid-19 e dalla Asl.