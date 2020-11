Calciomercato Inter, svolta in attacco | L’ex Milan come vice-Lukaku

L’Inter è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa fungere da vice Lukaku. Nel mirino anche un ex Milan

Romelu Lukaku è sceso in campo anche con la maglia della sua nazionale nel corso di questa sosta, certificando il pieno rientro dopo l’infortunio. L’Inter e Conte lo aspettano a braccia aperte con il tecnico salentino che da tempo però vorrebbe anche un vice d’esperienza da mettere alle spalle del gigante belga, e da impiegare in caso di assenza. Senza Lukaku infatti sono scesi in campo Lautaro e Sanchez, attaccanti con caratteristiche molto diverse, oltre all’adattato Ivan Perisic. In questa ottica Marotta e soci starebbero pensando di riportare in Italia un ex Milan per regalare a Conte un numero 9 di scorta. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Piatek vice-Lukaku: idea dalla Germania

I colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ hanno infatti evidenziato come a gennaio l’Inter potrebbe mettere gli occhi su Piatek, in uscita dall’Hertha Berlino e sempre meno centrale nel progetto del club tedesco che lo aveva preso dai cugini del Milan.

Il centravanti polacco piace da tempo anche alla Fiorentina ma per arrivare al classe 1995 i nerazzurri potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con club tedesco dopo affare Lazaro. L’idea Inter consisterebbe in un prestito secco fino a giugno, per poi eventualmente valutare il riscatto.

