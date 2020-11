Conte: ”Resterò a lungo all’Inter, voglio vincere qui”

Conte: ”Resterò a lungo all’Inter, voglio vincere qui”

Intervistato dal ‘Telegraph’, Antonio Conte ha parlato del suo progetto con l’Inter: ”L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di veramente straordinario considerato che eravamo al primo anno e tutte le difficoltà che abbiamo avuto. E’ stata una grande stagione e stiamo creando le basi per diventare davvero molto forti e vincere. Le aspettative sono alte ma ci vuole tempo, poiché sono arrivato in un club che non vince da 10 anni e dunque è normale che ci voglia più tempo del previsto rispetto alla Juventus e al Chelsea dove ho vinto subito. Futuro? Ho un altro anno di contratto e voglio restare per molti altri anni per cercare di vincere qui. In futuro vorrei tornare a lavorare in Inghilterra perché ho vissuto un’esperienza incredibile” ha concluso.

