Calciomercato, cambio agente e ‘assist’ all’Inter | Il pupillo di Conte

Emerson Palmieri rimane un obiettivo concreto dell’Inter per le prossime sessioni di calciomercato. Un fattore può favorire i nerazzurri

Vince a fatica l’Inter contro il Torino al rientro in campionato dopo la sosta. Tra i peggiori nelle fila nerazzurre certamente Ashley Young, quasi mai in partita e protagonista dell’azione del rigore del momentaneo raddoppio ospite. Proprio nella zona di campo dell’esterno inglese ha intenzione di operare la società di Suning a gennaio, tornando su un vecchio pallino di Conte. Si tratta di Emerson Palmieri, chiuso da Chilwell e voglioso di giocare con continuità anche in ottica Europeo. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scenario shock | Lukaku via con Conte

Calciomercato Inter, ‘assist’ per Emerson Palmieri: cambio di agente

Con la nazionale nel corso dell’ultima sosta si è visto un Emerson decisamente in palla. Un calciatore di gamba e piede che potrebbe far comodo ad Antonio Conte. Lo stesso Palmieri dal canto suo sta meditando di lasciare la sua storica agenzia con Federico Pastorello (e non solo) che prova a prenderlo per la sua scuderia.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, post Conte | Spunta un nome clamoroso

Qualora dovesse effettuare questo cambio di entourage l’Inter potrebbe avvicinarsi nuovamente all’italo-brasiliano, proprio alla luce degli ottimi rapporti che intercorrono con Pastorello. Tentativo per il prestito con diritto sui 15 milioni da parte dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen via a gennaio | Sarà scambio