L’Inter è chiamata a scegliere l’erede di Samir Handanovic. Come noto piace molto l’argentino Musso in forza all’Udinese della famiglia Pozzo

Un bel dilemma il post Handanovic. In questi mesi o al massimo all’inizio della prossima estate, l’Inter sarà chiamata a sciogliere definitivamente le riserve circa il nome del successore del portiere e capitano nerazzurro, che nel frattempo ha rinnovato il contratto fino al 2022. Questa in corso potrebbe essere la sua ultima stagione da titolare, considerato che a luglio spegnerà 37 candeline. Sfumato subito il ‘sogno’ ter Stegen, e al di là di Radu (già in rosa e profilo da non scartare), ci sono al momento ottime possibilità che l’erede giunga dalla stessa Serie A. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Alla dirigenza piacciono almeno quattro portieri che militano nel massimo campionato italiano: da Meret del Napoli a Cragno del Cagliari passando per Silvestri del Verona fino soprattutto a Musso dell’Udinese, dalla quale arrivò Handanovic nell’estate 2012.

Calciomercato Inter, contatti con papà-agente Musso. Insidia Psg

Proprio per Musso, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, risultano esserci stati dei contatti importanti che fanno pensare a un’Inter davvero indirizzata sul 26enne argentino che andrà sicuramente via da Udine al termine della stagione. Contatti, nello specifico, con il papà nonché agente Guillermo. Il ‘pericolo’ per Marotta e soci è che sul cartellino del classe ’94 nativo di San Nicolas, e cresciuto nel Racing come Lautaro Martinez, possa scatenarsi una vera e propria asta, dato che è ambito pure da diversi club stranieri. Ci risulta infatti che il profilo di Musso sia al vaglio del Benfica come del ricchissimo Paris Saint-Germain, anch’esso alla ricerca di un portiere in vista del prossimo anno. I Pozzo sperano ovviamente in una super plusvalenza (nel 2018 lo pagarono circa 4 milioni di euro), partendo da una base di 30 milioni di euro, benché potrebbero accettare una proposta da 25 milioni più bonus.

