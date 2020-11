Duello Juve-Inter per Calhanoglu: conferme sull’addio a parametro zero

Duello Juve-Inter per Calhanoglu: conferme sull’addio a parametro zero

Hakan Calhanoglu via a parametro zero: sono queste le conferme che arrivano da ‘Tuttosport’ sul turco. L’attuale centrocampista del Milan potrebbe diventare il prossimo affare a costo zero essendo in scadenza. L’Inter ci pensa da tempo ma anche la Juventus, pronta a sfruttare gli ottimi rapporti tra lui e Demiral, compagno di nazionale. Il nuovo derby di mercato è ormai prossimo…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma