Inter-Real Madrid, ‘follia’ Vidal | Ecco la decisione del club

Le ultime news Inter mettono in evidenza Arturo Vidal protagonista in negativo del match col Real Madrid perso in maniera netta dalla squadra di Conte

“L’espulsione di Vidal ci ha tagliato le gambe”, ha detto ieri sera Conte dopo il netto ko col Real Madrid che sancisce la quasi eliminazione dell’Inter dalla Champions. Il centrocampista cileno ha ‘tradito’ il tecnico leccese, che lo ha voluto con forza a Milano, proprio nella partita clou della stagione rimediando un’espulsione (doppio giallo) ‘folle’ per via di eccessive proteste dopo un rigore che l’arbitro Taylor – rivedendo bene le immagini – non ha giustamente assegnato. Il rosso ha dato il colpo di grazia a Lukaku e compagni, già sotto nel punteggio e sotto dominio tecnico totale della formazione di Zidane. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il club sanzionerà l’ex Barcellona con una pesante multa.

