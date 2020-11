Inter, attacco a Conte in diretta: “Sfregio incomprensibile!”

Inter: in una serata no sono arrivate critiche a non finire per Conte. In particolare una sull’atteggiamento del tecnico verso Eriksen

Affermare che quella di ieri sera, per l’Inter, sia stata una serata no è dire poco. I nerazzurri escono malissimo dal match di ‘San Siro’ contro il Real Madrid finito 0-2 per gli spagnoli. E ne esce malissimo pure Antonio Conte che si è preso responsabilità e critiche in una serata davvero da dimenticare. A Paolo Condò, noto giornalista sportivo di ‘Sky Sport’, non è andata giù una situazione riguardante, ancora una volta, il tecnico leccese e Christian Eriksen.

Rabbia Condò: “Antonio, assurdo far questo ad Eriksen”

Paolo Condò non ci sta. Non ha apprezzato quanto successo a Christian Eriksen nel corso del match contro il Real Madrid di ieri sera. L’allenatore ex Chelsea ha fatto entrare il talento danese negli ultimi due minuti di partita. Ecco le parole del giornalista nel post gara:

“E’ stato uno sfregio punitivo abbastanza incomprensibile quello di far entrare Eriksen a due minuti dalla fine della partita”.

Ricordiamo che il giocatore ex Tottenham dovrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio come ha fatto intendere Marotta prima della gara col Torino.

