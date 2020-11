Le ultime news Inter si focalizzano su Antonio Conte, nel mirino di tifosi e critica dopo il ko col Real e l’ormai quasi eliminazione dalla Champions League

Tutti contro Conte, tifosi e critica, dopo il brutto ko casalingo col Real Madrid di Zidane che significa quasi eliminazione dalla Champions nuovamente alla fase a gironi. “(…)il percorso è finito e non è nemmeno stato un granché – ha sentenziato Giovanni Capuano di ‘Radio 24’ su ‘derbyderbyderby.it – La sua Inter si è ripiegata su se stessa, prosciugata nelle motivazioni prima ancora che nel fisico, nella testa e di conseguenza nel gioco. La sconcertante prestazione contro il Real Madrid non può avere un seguito e nemmeno trovare alibi”.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Real Madrid, Conte: “La situazione è questa. Espulsione Vidal ci ha tagliato le gambe”

Inter, riecco l’hashtag #ConteOut: “Ha fallito. La coerenza vorrebbe che si dimettesse adesso”

Su Twitter è ricomparso l’hashtag #ConteOut, Capuano va a ruota scrivendo che il tecnico salentino deve dimettersi: “La coerenza vorrebbe che si dimettesse adesso. E che a Marotta fosse consentito di comporre in fretta il numero di cellulare di Massimiliano Allegri prima di fare i conti, anche lui, con le proprie scelte”. L’allenatore nerazzurro nel mirino anche per l’acquisto, voluto a tutti i costi, di Arturo Vidal, ieri sera e non solo un danno più che una risorsa: “Non è impossibile mettere in fila le responsabilità. Ad esempio, quelle di chi ha preteso un profilo come Vidal, perché i giovani non garantivano esperienza, e poi ne è stato tradito. Questa è l’Inter di Conte e l’Inter di Conte ha fallito”.

Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter troppo fragile, Conte come Kolarov

Inter, ESCLUSIVO agente Radulovic: “Perfetto per il 3-5-2. Stankovic decisivo”