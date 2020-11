Calciomercato Inter, Allegri pronto a sostituire Conte | Le ultime

Conte può saltare a stagione in corso solo in caso di crollo irreparabile della squadra. In ogni caso l’Inter, Marotta su tutti, non ha dubbi sul successore: Massimiliano Allegri

La società ha ancora fiducia in Conte, questa la ‘velina’ arrivata ai giornali. Noi invece sappiamo che la fiducia nei confronti del tecnico, da parte di Suning e soprattutto della dirigenza (Marotta in primis), non c’è più, e da mesi ormai… Si è andato avanti con Conte, ripetiamo, solo per una questione economica. E si andrà avanti ancora, a meno ovviamente di un crollo irreparabile della squadra. Difficile l’esonero a stagione in corsa, proprio per il medesimo fattore economico che ha tenuto in vita il rapporto, anche in caso di ko domani col Sassuolo e di un’uscita, quasi certa ora, dalla fase a gironi di Champions.

Come riporta stamane ‘Tuttosport’, una cosa già ribadita da noi giorni fa, Massimiliano Allegri è comunque pronto a rimpiazzare il leccese, come già successe nell’estate 2014.

Calciomercato Inter, strada tracciata: Allegri il successore di Conte

Era e resta quindi Allegri il prescelto dei nerazzurri per la sostituzione di Conte, adesso o al termine della stagione. L’ex Juventus, disoccupato ormai da un anno e mezzo, ambisce alla panchina dell’Inter (il suo ‘sogno’ è vincere lo scudetto alla guida delle tre big. Gli manca appunto di farlo solo all’Inter…) tanto che si dice abbia snobbato la proposta del Paris Saint-Germain. Con Marotta ci sarebbe già una intesa di massima sulla base di un contratto da 7-8 milioni di euro a stagione staff escluso. Bisogna capire solo quando potrà essere messo nero su bianco, ma la strada è tracciata. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

