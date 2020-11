Saldi a Barcellona: Griezmann e Coutinho via entro giugno

Saldi a Barcellona: Griezmann e Coutinho via entro giugno

Il Barcellona vuole vendere qualche stella per cercare di ripristinare gli equilibri del bilancio. Come riportano in Spagna, gli indiziati principali sono Griezmann e Coutinho, due giocatori che per motivi diversi sono considerati sacrificabili. Entrambi hanno una valutazione di circa 80 milioni di euro e l’Inter sembra particolarmente interessata al francese, perfetto per far coppia con Lukaku. Il suo arrivo è legato all’eventuale partenze di Lautaro, sempre più al centro di numerosi rumors di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma