Serie A, Sassuolo-Inter | Le formazioni Ufficiali

Da Lukaku e Boga, ecco le formazioni ufficiali della sfida Sassuolo-Inter valevole per la nona giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Inter. Antonio Conte conferma la stessa difesa di mercoledì, mentre sulla linea mediana cambia gli esterni: dentro Darmian e Perisic al posto di Hakimi e Young. Centrocampo solito, a maggior ragione dopo il forfait dell’ultim’ora di Brozovic nuovamente positivo al Covid-19: Gagliardini con Vidal e Barella ai lati, davanti turno di risposo per Lukaku in vista della trasferta di Champions in Germania e dunque coppia d’attacco formata da Sanchez e Lautaro. Ormai non fa quasi più notizia la quinta panchina consecutiva di Eriksen. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. De Zerbi col consueto 4-2-3-1: Raspadori unica punta al posto dell’infortunato Caputo, alle sue spalle il temibile trio composto da Berardi, Djuricic e Boga. Arbitra Irrati di Pistoia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: contatti per Musso | Ecco il ‘pericolo’

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Inter

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic; Lautaro, Sanchez. All.: Conte

Arbitro: Irrati di Pistoia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, ESCLUSIVO agente Radulovic: “Perfetto per il 3-5-2. Stankovic decisivo”