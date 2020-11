Le ultime news di calciomercato Inter si concentrano su Rodrigo De Paul. Il futuro dell’argentino potrebbe non essere in nerazzurro. Ecco i dettagli

Non solo sul campo, l’Inter vuole riscattarsi anche sul calciomercato. I nerazzurri puntano a rinforzare la rosa sempre di più, con Marotta e soci che cercano i migliori giocatori sulla piazza ad un prezzo, causa Coronavirus, non esagerato. Rodrigo De Paul, giocatore che alla ‘Beneamata’ piace, ma potrebbe essere definitivamente saltato (e non per un fattore economico).

Calciomercato Inter, De Paul bocciato da Conte si ‘consola’ con Paratici

Rodrigo De Paul è un giocatore pieno di qualità che per un motivo o per un altro, nonostante piaccia all’Inter, non è mai riuscito a vestire la maglia nerazzurra. Il motivo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe chiaro: già un anno e mezzo fa fu bocciato da Antonio Conte. Ed anche adesso il tecnico leccese non è convinto del giocatore argentino. Proprio per questo motivo, il talento dell’Udinese potrebbe approdare alla Juventus nel giugno 2021. Pirlo è un suo grande estimatore e l’affare, che non si farebbe a meno di 30 milioni di euro, potrebbe essere completato grazie alla cessione di uno tra Ramsey e Bernardeschi. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

