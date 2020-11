Calciomercato Inter, il bomber come Young | I dettagli dell’affare

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la possibilità che a gennaio arrivi un bomber alla corte di Antonio Conte. Il prescelto gioca in Premier

Inter attesa protagonista nel prossimo calciomercato di gennaio. Con gli incastri giusti, alla corte di Conte potrebbero arrivare un paio di nuovi giocatori. Un difensore e un centrocampista, magari quel Paredes nell’ambito di uno scambio con Eriksen riscaricato da Marotta prima della gara col Sassuolo, anche se in questi giorni è tornato a circolare il nome di Rodrigo De Paul. Bocciato dal tecnico un anno e mezzo fa, l’argentino rimane senza dubbio un obiettivo complicato a stagione in corso, considerato che l’Udinese vuole non meno di 30-35 milioni. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Giroud come Young un anno fa: le ultime

Nella sessione invernale, Conte potrebbe poi ricevere in dono un nuovo bomber. Il tanto desiderato vice Lukaku. Il prescelto sembra essere nuovamente lui, Olivier Giroud. In vista dell’Europeo, il bomber transalpino ragiona sull’addio al Chelsea dove fatica a trovare spazio con una certa continuità nonostante la grande stima nei suoi confronti di Lampard. Il classe ’86 di Chambery, trattato a lungo nelle ultime due-tre finestre di mercato e in scadenza di contratto a giugno, potrebbe arrivare con la stessa formula che permise a Young di vestire la maglia nerazzurra nel gennaio di un anno fa: non in prestito con diritto/obbligo di riscatto, come scritto erroneamente da ‘Tuttosport’ questa mattina, bensì a titolo definitivo dietro il pagamento di un piccolo indennizzo, con il calciatore che andrebbe a firmare un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva.

