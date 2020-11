Champions League, designato l’arbitro di Borussia M’Gladbach-Inter

Designato l’arbitro che dirigerà Borussia M’Gladbach-Inter martedì (ore 21) valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions

Designato l’arbitro di Borussia Monchengladbach-Inter, partita che verrà disputata martedì alle ore 21 (domani). I nerazzurri cercheranno di rialzare la testa dopo l’amara partita di San Siro contro il Real Madrid finita 0-2 per i ‘Blancos’. Soprattutto, proveranno a portare avanti il discorso qualificazione fino all’ultimo respiro. Prima di ogni discorso matematico possibile, comunque, è stato designato l’arbitro del match. Sarà Danny Makkelie che verrà assistito durante l’incontro da Mario Diks ed Hessel Steegstra. Il quarto uomo sarà Ivan Kruzliak. Kevin Blom e Jochem Kamphuis saranno posizionati in sala var. Ai tifosi nerazzurri, molto probabilmente, non evocherà ricordi piacevoli: è lo stesso direttore di gara della finale di Europa League persa dalla ‘Beneamata’ contro il Siviglia ma anche il solito protagonista del match d’andata fra Inter e Borussia. Partita che, quindi, sarà ostica sotto tutti i punti di vista per i nerazzurri che sul territorio tedesco non vincono dal 2011.

