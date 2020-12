Stringara: “Per me Hakimi ha ancora in testa il calcio offensivo di Dortmund”

Inter, l’ex centrocampista Paolo Stringara ha voluto dare il suo parere sia sulla bella vittoria della squadra nerazzurra con il Sassuolo, sia sulla situazione che sta vivendo Hakimi che sabato con la squadra emiliana è partito dalla panchina

INTER STRINGARA INTERVISTA/ L’ex centrocampista Paolo Stringara, in nerazzurro nella stagione 1990/91, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb Radio per avere un parere sull‘Inter, in vista della sfida di questa sera contro il Borussia M’Gladbach. Queste le sue dichiarazioni iniziali: “L’Inter ha fatto una buona partita a Reggio Emilia ma non l’ho vista così diversa rispetto al solito. La squadra ha problemi a fare la partita, quando gioca di rimessa è facilitata invece. Non so stasera come imposteranno la partita i tedeschi, però è ovvio che l’Inter deve vincere”.

